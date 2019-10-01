Ко дню рождения: писатель Курков процитировал на английском журналиста Асеева, удерживаемого боевиками "ДНР"
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Важно, чтобы о Станиславе знали во всем мире, поэтому известный писатель и переводчик Андрей Курков сегодня, в День рождения Асеева, произносит его слова в английском переводе для всего мира", - говорится в сообщении.
Курков зачитал следующую мысль Асеева:
Только реальная гражданская сила с местной пропиской, представлена не одной тысячей несогласных со страной "ДеНеРе" на центральной площади Донецка сможет радикально поменять ситуацию, показав, что Донецк способен не только на позорный "парад", но когда-то здесь жили и те, кто ходил под украинскими флагами к берегам Кальмиуса и с удовольствием слушал "Майже весна".
Да, это должна быть огромная масса людей, чье общее «тело» невозможно было бы расстрелять прямо посреди площади или пересажать в подвалы, но, учитывая километровые очереди из автомобилей, которые можно встретить на выездах из "ДНР" всякий раз, едва стоит усилиться "Град", то мне подсказывает, что это число целиком реально - стоит только этим людям вспомнить, кто они и от чего бегут.
Именно поэтому я все еще здесь, в Макеевке, не разделяя тех слез, которые проливаются о руинах Донецка с теплых огней "оболонских квартир.
- Украинский журналист и публицист, который остался в Донецке после оккупации и писал для украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин, исчез на оккупированной территории в 2017 году
- Некоторое время боевики отказывались признать факт похищения Асеева и из-за своей "полиции" объявили его в розыск как пропавшего без вести.
- Террористы подтвердили, что Асеев в них и "обвиняется" в "шпионаже" . За совершение этого "преступления" ему грозит заключение сроком 12-14 лет.
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