Ко дню рождения: писатель Курков процитировал на английском журналиста Асеева, удерживаемого боевиками "ДНР"

1 октября, 2019, 11:15

1 октября празднует свой день рождения украинский журналист Станислав Асеев, которого удерживают в плену боевики "ДНР"

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Важно, чтобы о Станиславе знали во всем мире, поэтому известный писатель и переводчик Андрей Курков сегодня, в День рождения Асеева, произносит его слова в английском переводе для всего мира", - говорится в сообщении.

Курков зачитал следующую мысль Асеева:

Только реальная гражданская сила с местной пропиской, представлена не одной тысячей несогласных со страной "ДеНеРе" на центральной площади Донецка сможет радикально поменять ситуацию, показав, что Донецк способен не только на позорный "парад", но когда-то здесь жили и те, кто ходил под украинскими флагами к берегам Кальмиуса и с удовольствием слушал "Майже весна".

Да, это должна быть огромная масса людей, чье общее «тело» невозможно было бы расстрелять прямо посреди площади или пересажать в подвалы, но, учитывая километровые очереди из автомобилей, которые можно встретить на выездах из "ДНР" всякий раз, едва стоит усилиться "Град", то мне подсказывает, что это число целиком реально - стоит только этим людям вспомнить, кто они и от чего бегут.

Именно поэтому я все еще здесь, в Макеевке, не разделяя тех слез, которые проливаются о руинах Донецка с теплых огней "оболонских квартир.