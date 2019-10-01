 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортКлуб расторг контракт с футболистом, который украл часы у одноклубника

Клуб расторг контракт с футболистом, который украл часы у одноклубника


фото: sport.skу
Французская "Ницца" объявила о том, что разорвала контракт с Ламином Диаби, который накануне украл часы одноклубника, ценой 70 тыс. евро

Об этом сообщает официальный twitter французского клуба.

Французская "Ницца" официально разорвала контракт с Ламином Диаби, который накануне украл часы партнера по команде датчанина Каспера Дольберга. Аксессуар футболиста оценивался в 70 тыс. евро.

Датчанин написал заявление в полицию. В ходе расследования в краже был заподозрен именно Диаби, и вскоре после этого он сам признался в краже и пообещал вернуть деньги. Однако французский клуб решил разорвать с ним отношения.

18-летний Диаби в структуре клуба с 13 лет, провел 6 матчей за основной состав в чемпионате Франции, а также выступает за молодежную сборную Франции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 октября, 2019 вторник

больше новостей

1 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать