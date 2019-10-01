Клуб расторг контракт с футболистом, который украл часы у одноклубника
Об этом сообщает официальный twitter французского клуба.
Французская "Ницца" официально разорвала контракт с Ламином Диаби, который накануне украл часы партнера по команде датчанина Каспера Дольберга. Аксессуар футболиста оценивался в 70 тыс. евро.
Датчанин написал заявление в полицию. В ходе расследования в краже был заподозрен именно Диаби, и вскоре после этого он сам признался в краже и пообещал вернуть деньги. Однако французский клуб решил разорвать с ним отношения.
18-летний Диаби в структуре клуба с 13 лет, провел 6 матчей за основной состав в чемпионате Франции, а также выступает за молодежную сборную Франции.
OGC Nice cancel Lamine Diaby Fadiga's contract
https://t.co/ZWScJ3YXcW pic.twitter.com/AfS6TWfkIz
- OGC Nice (@ogcnice_eng) 1 октября 2019 г.
- 26 сентября стало известно, что 18-летнего форварда "Ниццы" Ламина Диаби подозревают в краже часов одноклубника ценой 70 тыс. евро.
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