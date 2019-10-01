Клуб расторг контракт с футболистом, который украл часы у одноклубника

1 октября, 2019, 20:59

Французская "Ницца" объявила о том, что разорвала контракт с Ламином Диаби, который накануне украл часы одноклубника, ценой 70 тыс. евро

Об этом сообщает официальный twitter французского клуба.

Французская "Ницца" официально разорвала контракт с Ламином Диаби, который накануне украл часы партнера по команде датчанина Каспера Дольберга. Аксессуар футболиста оценивался в 70 тыс. евро.

Датчанин написал заявление в полицию. В ходе расследования в краже был заподозрен именно Диаби, и вскоре после этого он сам признался в краже и пообещал вернуть деньги. Однако французский клуб решил разорвать с ним отношения.

18-летний Диаби в структуре клуба с 13 лет, провел 6 матчей за основной состав в чемпионате Франции, а также выступает за молодежную сборную Франции.