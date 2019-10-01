Как в сауне, только выйти нельзя, - тренер назвал издевательством над спортсменами ЧМ по легкой атлетике в Катаре
Об этом сообщает Xsport.ua.
"В марафоне и в ходьбе - реально трудно, это, можно сказать, издевательство над людьми. Это жесть! Даже в ночное время температура не опускалась ниже 33 градусов, влажность тоже была высокой. Это испытание не для слабонервных. Очень трудно находиться на улице, сегодня температура была 41 градус, влажность примерно 80-85 процентов. Сразу становишься мокрым, дышать нечем. Это как в сауне, только из нее нельзя выйти ", - рассказал Тиртишник.
Однако, по словам тренера, на стадионе, благодаря современным системам кондиционирования, для атлетов созданы комфортные условия.
"На самом стадионе создана фантастическая система кондиционирования, стоят сотни турбин, которые нагнетают холодный воздух. И, несмотря на то, что стадион сверху открыт, температура в чаше арены около 25 градусов. Иногда приходится даже брать накидку. Температура довольно комфортная", - сказал Тиртишник.
- Напомним, 30 сентября 18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала серебро чемпионата мира в прыжках в высоту с новым молодежным мировым рекордом.
- Серебряная медалистка чемпионата мира по легкой атлетике украинка Ярослава Магучих призналась, что до сих пор не верит, что прыгнула на 2,04 м и побила молодежный мировой рекорд.
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