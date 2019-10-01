К концу года Раде предложат законопроект об изменениях в УПК
1 октября, 2019, 19:45
Профильный комитет парламента планирует подготовить системный законопроект изменений в уголовно-процессуальный кодекс Украины
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает "РБК-Украина".
По его словам, комитет планирует предложить этот законопроект до конца года.
"Мы видим способность комитета разработать поправки, которые были представлены (в законопроекте № 1009, - ред.), и готовы рассмотреть в рамках отдельной рабочей группы, и представить согласованный системный законопроект об изменениях в УПК. Я думаю, что мы должны взять на себя обязательства до конца года предложить согласованные комитетом предложения изменений в УПК ", - заявил Монастырский.
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