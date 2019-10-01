Глава МИД Беларуси назвал препятствия на пути объединения с РФ

1 октября, 2019, 12:33

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что объединению с Россией мешают препятствия в снабжении сельскохозяйственной продукции, вопросы цен на нефть и газ, а также российский "налоговый маневр"

Об этом Макей заявил в интервью российскому изданию РБК.

По словам белорусского министра,из-за российского "налогового маневра" Беларусь может потерять до $ 10 млрд.

"Я думаю, что если они (вопросы - ред.) не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно, потому что мы не поймем логики наших партнеров", - сказал Макей.

Глава МИД Беларуси также пожаловался на изменчивость настроений россиян по выполнению уже заключенных соглашений.

"Для нас абсолютно неприемлемы некоторые вещи. Например, когда мы заключаем соглашения по тем или иным вопросам, договариваемся двигаться в определенном направлении, а потом нам говорят, что изменилась ситуация и нужно пересмотреть эти соглашения. Как это было, например, с налоговым маневром. мы заключаем договор о создании Евразийского экономического союза. Беларусь и Россия подписывают протокол, который является неотъемлемой частью настоящего договора, протокол, где мы постарались урегулировать все спорные вопросы, связанные с будущими ценами на газ и нефть для Беларуси. Но проходит бы квально несколько месяцев и наши российские друзья принимают решение по налоговому маневру, которое нивелирует, сводит к нулю все предыдущие договоренности ", - сказал Макей.