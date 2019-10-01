Геращенко предлагает пригласить в ВР Пристайко и Рябошапку, чтобы "разрулить" скандал с США

1 октября, 2019, 14:29

Народный депутат от "ЕС" считает, что власть, оппозиция и ОПУ должны объединиться, чтобы не оставалось обиды у партнеров из Евросоюза, с нормандского формата, чтобы власти удалось сохранить двухпартийную поддержку США

Об этом Ирина Геращенко заявила на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Собственно в этом контексте мы считаем, что важно инициировать приглашение в Верховную Раду Украины министра иностранных дел Вадима Пристайко для того, чтобы из первых уст услышать видение не только выхода из этой ситуации, но и минского и нормандского форматов. Также и генерального прокурора Руслана Рябошапку ", - сказала Геращенко.

По ее словам, у граждан возникает много вопросов относительно реформ, которые проводит новая команда.

"Наша политическая сила считает, что сегодня мы все вместе - и власть, и оппозиция, и Офис президента, и Министерство иностранных дел и парламент - должны приложить максимум усилий, чтобы не просто остановить этот скандал, но и разрулить его, чтобы не оставалось образы у наших партнеров из Европейского Союза, с нормандского формата, для того, чтобы власти удалось сохранить двухпартийную поддержку США ", - добавила Геращенко.