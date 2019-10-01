Геращенко предлагает пригласить в ВР Пристайко и Рябошапку, чтобы "разрулить" скандал с США
Об этом Ирина Геращенко заявила на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Собственно в этом контексте мы считаем, что важно инициировать приглашение в Верховную Раду Украины министра иностранных дел Вадима Пристайко для того, чтобы из первых уст услышать видение не только выхода из этой ситуации, но и минского и нормандского форматов. Также и генерального прокурора Руслана Рябошапку ", - сказала Геращенко.
По ее словам, у граждан возникает много вопросов относительно реформ, которые проводит новая команда.
"Наша политическая сила считает, что сегодня мы все вместе - и власть, и оппозиция, и Офис президента, и Министерство иностранных дел и парламент - должны приложить максимум усилий, чтобы не просто остановить этот скандал, но и разрулить его, чтобы не оставалось образы у наших партнеров из Европейского Союза, с нормандского формата, для того, чтобы власти удалось сохранить двухпартийную поддержку США ", - добавила Геращенко.
- СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына ексвицепрезидента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
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- 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
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