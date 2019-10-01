Французский врач отверг обвинения в "экспериментах" над Шумахером

1 октября, 2019, 15:51

Французский врач Филипп Менаше возмущен, что лечение немецкого автогонщика Михаэля Шумахера с помощью стволовых клеток назвали экспериментальным

Об этом сообщает Marca .

В начале сентября семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, который продолжает восстанавливаться после тяжелой черепно-мозговой травмы, тайно доставили в парижскую клинику. В СМИ сообщалось, что автогонщика подвергли экспериментальному лечению стволовыми клетками.

Между тем, последнее утверждение возмутило профессора Филиппа Менаше, который подчеркнул, что такие методы лечения не уместно называть экспериментальными.

"Я не чудотворец, а моя команда не занимается экспериментами. Это отвратительный термин, который, как мне кажется, не имеет отношения к медицине. Мы закончили клинические исследования два года назад. За последние 20 лет мы достигли большого прогресса. Но дело в том, что мы по-прежнему очень мало знаем о стволовых клетках", - рассказал Менаше.