Душ, Wi-Fi, буфет и прачечная: на вокзале Киева депутатскую зала переоборудовали для военных
Об этом сообщает пресс служба Минобороны.
Зал ожидания для военнослужащих переоборудовали с депутатского. Его открытие состоялось 1 октября.
"Мы с вами находимся в бывшем депутатском зале. Сегодня открываем зал для военнослужащих. Это символическое событие. Мы - в неоплатном долгу перед защитниками Украины. В течение двух недель откроем такие же залы в шести основных украинских городах. Мы берем обязательства через месяц открыть такие залы во всех областных центрах", - отметил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
В новом зале ожидания созданы все условия для того, чтобы украинские защитники могли отдохнуть и привести себя в порядок. Здесь есть санитарные комнаты, буфет, душ, камера хранения, библиотека. Кроме этого, для защитников установили стиральную машину, гладильную доску с утюгом, кресла, телевизор, холодильник, розетки Wi-Fi, камеры наблюдения.
Фото: Минобороны
"Это действительно важное событие в жизни военнослужащих, особенно тех, кто перемещается железнодорожным транспортом. Именно с таких комнат начинается ощущение того, что люди, которые с оружием в руках защищают украинскую независимость и свободу нашего народа, реально нужны государству", - отметил начальник главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ генерал-лейтенант Олег Грунтковский.
В комнате отдыха будут обеспечивать условия для психологической реабилитации и досуга военнослужащих. Для этого здесь будут работать общественные активисты и волонтерские организации.
Зал будет работать круглосуточно, а расположен он на первом этаже здания Центрального вокзала столицы.
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