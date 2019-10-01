Чтобы не забывали о пленных: Сенцов встретился с Макроном и подарил свою тюремную кружку

1 октября, 2019, 17:57

Украинский режиссер, освобожденный из российского заключения, встретился в Страсбурге с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Об этом Олег Сенцов написал в Facefook.

"Интересно было познакомиться и пообщаться, - рассказал режиссер о встрече с Макроном. - Поблагодарил за помощь в освобождении пленных и за поддержку Украины в целом. Рад был услышать, что на этом он не собирается останавливаться и работа будет продолжена. Спросил, понимает ли Макрон истинные цели Путина и доверяет ли ему. Ответы меня удовлетворили".

Крымский режиссер отметил, что лидер Франции спросил у него о тюрьме, но Сенцов не стал об этом говорить - теперь есть вещи и поважнее.

"Вместо этого я рассказал о своем видении ситуации и конкретно о 227 наших пленных на Донбассе и 86 в России. Большинство из последних крымские татары, страдающие за свои политические и религиозные убеждения, которых оккупанты пытаются представить в виде исламских террористов. Президент меня услышал" , - отметил Олег Сенцов.

Он также подарил президенту Франции свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией, "чтобы информация закрепилась лучше".

"Сказал при этом: "Можете ее поставить на полку, а можете выбросить в мусорное ведро - это не важно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных". Обнялись", - добавил Сенцов.