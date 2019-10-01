Чемпион мира в супертяжелом весе может быть дисквалифицирован, если примет участие в Олимпиаде-2020
Об этом сообщает Mirror.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энди Руис будет дисквалифицирован, если примет участие в Олимпиаде-2020.
"WBC категорически против участия профессиональных боксеров в Олимпийских играх. Это недопустимо. Олимпийский турнир предназначен для любителей. Если какой-либо профессиональный боксер будет участвовать в Олимпиаде, мы отстраним его от поединков по нашей версии как минимум на два года", - сказал президент WBC Маурисио Сулейман.
7 декабря Руис в Саудовской Аравии проведет бой-реванш с британцем Энтони Джошуа, у которого он в июне в Нью-Йорке сенсационно отобрал титулы.
- 1 октября стало известно, что чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энди Руис из США может выступить на Олимпиаде-2020 под мексиканским флагом.
- 26 сентября сообщалось, что украинский боксер Александр Усик встретится с победителем боя-реванша между чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа.
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