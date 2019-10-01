Чемпион мира в супертяжелом весе может быть дисквалифицирован, если примет участие в Олимпиаде-2020

1 октября, 2019, 19:54

Чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис может быть дисквалифицирован, если примет участие в Олимпиаде-2020

Об этом сообщает Mirror.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энди Руис будет дисквалифицирован, если примет участие в Олимпиаде-2020.

"WBC категорически против участия профессиональных боксеров в Олимпийских играх. Это недопустимо. Олимпийский турнир предназначен для любителей. Если какой-либо профессиональный боксер будет участвовать в Олимпиаде, мы отстраним его от поединков по нашей версии как минимум на два года", - сказал президент WBC Маурисио Сулейман.

7 декабря Руис в Саудовской Аравии проведет бой-реванш с британцем Энтони Джошуа, у которого он в июне в Нью-Йорке сенсационно отобрал титулы.