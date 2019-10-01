Армия не получила обещанные в июле 48 БТРов из-за того, что госзавод закупил не ту сталь, - СМИ

1 октября, 2019, 17:28

Украинские военные до сих пор не получили обещанные еще в июле 48 новых бронетранспортеров БТР-4Е из-за того, что государственный завод закупил не ту сталь, а Минобороны поссорилось с конструкторами

Об этом говорится в сюжете Леси Ивановой "Без брони" для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

В 2016 году Минобороны заказало у Харьковского конструкторского бюро машиностроения, которое входит в состав государственного оборонного концерна "Укроборонпром", полсотни бронетранспортеров. Сначала корпуса для них планировали делать из украинского металла - стали марки 71, которая является базовой сталью для БТР-4. Однако из-за длинной производственной цепочки эта идея провалилась. Завод в Лозовой не смог выполнить своих обязательств по поставке готовых корпусов на харьковский завод, поэтому последний получил лишь 20 недоделанных вместо почти полсотни готовых.

Поэтому в декабре 2018 г. ХКБМ заказал 33 тонн финской стали марки Miilux Protection 500, которую ранее уже использовали для изготовления БТРов, у официального дилера производителя, польской фирмы Texprotect.

В марте ее привезли, но военная приемка (спецподразделение Минобороны, которое контролирует качество производства и ремонта), ее отбраковала из-за проблем с маркировкой, сопроводительными документами и, главное, химическим составом стали, который не соответствовал украинским требованиям. Последние содержатся в результатах исследования профильного Института электросварки им. Е.А. Патона. Еще в 2015 году ХКБМ заказал Институту отдельное исследование по различным импортным сталям. Там установили, какое именно содержание легирующих элементов (полезных составляющих вроде никеля и марганца) и вредных примесей (вроде серы и фосфора) должно быть в металле, чтобы швы БТРа сварились нормально, и чтобы сталь от термообработки не утратила свои бронекачества. Эти требования даже вписаны в конструкторскую документацию.

Поэтому химический состав должен был обсуждаться с поставщиком на старте. Но в договоре по финской стали этого не было, поэтому завод приобрел сталь хоть и качественную, но не ту, которая является оптимальной для изготовления БТР-4Е в утвержденном самими конструкторами виде.

"Но вместо признать и исправить ошибку руководство завода решило уговорить Минобороны использовать уже купленную партию стали. В частности, настаивал на этом директор ХКБМ Алексей Бабич, который и подписывал "неправильный" договор. Бабич в то время был отстранен концерном из-за скандала с расследованием о масштабной коррупции в оборонке - он оказался одним из фигурантов. Однако даже не имея полномочий на заводе, он проводил совещание, на котором убеждал работать именно с финской сталью ", - говорится в расследовании.

В результате переговоров конструкторы и военные решили провести новые исследования и "отстрел" как целых кусков купленной стали, так и в дальнейшем сварных швов для того, чтобы решить, что делать дальше. Но даже эта проверка до сих пор не завершена. В Институте Патона разными способами сварили несколько образцов именно этой стали с заниженным содержанием легирующих и проверили швы на прочность, найдя участки с более низкими показателями твердости и предоставив свое резюме: такой металл для корпусов БТРа использовать можно лишь при условии дополнительных работ - приваривать вдоль всего шва дополнительную подложку из бронестали. Это вызвало новую волну затягивания работ: завод считает проблему решенной и хочет ставить подкладки, а приемка говорит, что это не тот БТР, который они заказывали.

Таким образом, сроки поставки сорвали, и Минобороны до сих пор не получило БТРы. Министерство выставило заводу штраф на 82 млн грн за срыв контракта. Завод же хочет обжаловать штраф в суде и еще судится с министерской приемкой по поводу ее решений по отбраковке металла. По последней информации, на ХКБМ из запланированных полсотни машин - пока собрана только четверть, из тех корпусов, которые смог за это время изготовить Лозовский завод из украинского металла.