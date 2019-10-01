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Espreso.tvОбществоАмстердам вводит самый высокий в Европе туристический налог

Амстердам вводит самый высокий в Европе туристический налог


фото: reuters
Власти города планируют повысить туристический налог, который может стать крупнейшим в Европе

Об этом пишет CNN Travel .

"Со следующего года Амстердам будет брать еще больше денег у своих посетителей, потенциально сделает его крупнейшим (налогом, - Ред.) на континенте", - говорится в сообщении.

Голландская столица будет добавлять сбор в размере 3 евро на человека за ночь для путешественников, которые ночуют в гостиницах. Это в дополнение к 7% от стоимости номера, которую он начисляет.

Этот шаг означает, что за ночь в однозвездочном отели в Амстердаме взыщут самый большой налог, чем лучшие пятизвездочные отели в других крупных европейских столицах.

Кроме того, сбор придется платить тем, кто снимает квартиру через онлайн-сервисы по бронированию: плата поднимется до 10% от стоимости жилья. Кемпинг в палатках обойдется туристам в 1 евро.

Также Амстердам требует оплаты налога с людей, которые прибыли в город на лодке - евро с человека.

Городские власти поясняют, что таким налогом путешественники внесут свой вклад в безопасность и чистоту города, а также в поддержку в хорошем состоянии тротуаров, набережных, мостов и улиц.

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