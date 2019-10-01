70-летие КНР: в Пекине провели крупнейший в истории страны военный парад
Как сообщает DW , парад прошел на площади Тяньанмэнь в Пекине.
В нем приняли участие 15 000 военнослужащих, более 150 самолетов, 580 танков и других видов военной техники, в том числе межконтинентальные ракеты, которые могут быть оснащены ядерным оружием.
Замначальника Генштаба Вооруженных сил КНР Кай Чжицзюнь отметил, что все показанные на параде вооружение - исключительно собственного производства, что, по его словам, демонстрирует "независимый инновационный потенциал китайской оборонной промышленности".
Он подчеркнул, что китайские военные будут решительно защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы КНР в области развития.
Военный парад принимал глава Китая Си Цзиньпин, стоя в открытом черном лимузине марки Красное знамя.
Он заявил, что никто в мире не сможет поколебать "основ этой великой нации" и оставить "поступательное движение китайского народа и китайской нации".
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке