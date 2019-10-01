70-летие КНР: в Пекине провели крупнейший в истории страны военный парад

1 октября, 2019, 11:12

В Китае по случаю 70-летия со дня основания страны провели крупнейший в своей истории военный парад

Как сообщает DW , парад прошел на площади Тяньанмэнь в Пекине.

В нем приняли участие 15 000 военнослужащих, более 150 самолетов, 580 танков и других видов военной техники, в том числе межконтинентальные ракеты, которые могут быть оснащены ядерным оружием.

Замначальника Генштаба Вооруженных сил КНР Кай Чжицзюнь отметил, что все показанные на параде вооружение - исключительно собственного производства, что, по его словам, демонстрирует "независимый инновационный потенциал китайской оборонной промышленности".

Он подчеркнул, что китайские военные будут решительно защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы КНР в области развития.

Военный парад принимал глава Китая Си Цзиньпин, стоя в открытом черном лимузине марки Красное знамя.

Он заявил, что никто в мире не сможет поколебать "основ этой великой нации" и оставить "поступательное движение китайского народа и китайской нации".