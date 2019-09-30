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Espreso.tvОбществоЗеленский подпишет отставку Данилюка, - СМИ

Зеленский подпишет отставку Данилюка, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует подписать заявление руководителя СНБО Александра Данилюка об отставке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

По информации издания, такое решение Зеленский принял после ряда консультаций в течение 28-29 сентября.

Напомним, 27 сентября Данилюк подтвердил, что подал заявление об отставке.

Политолог Тарас Березовец сообщил, что причиной заявления об отставке является позиция Данилюка по сохранению "ПриватБанка" в государственной собственности. Березовец также отметил, что Данилюк вскоре может быть назначен послом в Великобритании.

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