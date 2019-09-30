Зеленский подпишет отставку Данилюка, - СМИ

30 сентября, 2019, 08:49

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

По информации издания, такое решение Зеленский принял после ряда консультаций в течение 28-29 сентября.

Напомним, 27 сентября Данилюк подтвердил, что подал заявление об отставке.

Политолог Тарас Березовец сообщил, что причиной заявления об отставке является позиция Данилюка по сохранению "ПриватБанка" в государственной собственности. Березовец также отметил, что Данилюк вскоре может быть назначен послом в Великобритании.