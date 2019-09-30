Вице-спикеру Сейма Польши запретили въезд в РФ

30 сентября, 2019, 13:09

При пересечении польско-белорусской границы 29 сентября вице-спикеру Сейма Польши Малгожате Госевской сообщили, что ей запрещен въезд в Россию

Об этом сообщает Польское радио.

"Мое пересечение границы длилось дольше, чем любой другой (предыдущий) переезд. Мне сообщили, что мне не рады, или скорее мне запрещен въезд в РФ. Я не знаю, почему меня об этом информирует беларускаю граница", - сказала Госевська.

На беларуской границе хотели также проверить багаж вице-спикера Сейма, несмотря на то, что она ехала на автомобиле польского генерального консула из Гродно. Госевская посетила вчера людей польского происхождения, проживающих на западе Беларуси.

В Гродно она возложила цветы к могилам поляков, которые в 1939 году противостояли советским войскам.