 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВице-спикеру Сейма Польши запретили въезд в РФ

Вице-спикеру Сейма Польши запретили въезд в РФ


фото: glavcom
При пересечении польско-белорусской границы 29 сентября вице-спикеру Сейма Польши Малгожате Госевской сообщили, что ей запрещен въезд в Россию

Об этом сообщает Польское радио.

"Мое пересечение границы длилось дольше, чем любой другой (предыдущий) переезд. Мне сообщили, что мне не рады, или скорее мне запрещен въезд в РФ. Я не знаю, почему меня об этом информирует беларускаю граница", - сказала Госевська.

На беларуской границе хотели также проверить багаж вице-спикера Сейма, несмотря на то, что она ехала на автомобиле польского генерального консула из Гродно. Госевская посетила вчера людей польского происхождения, проживающих на западе Беларуси.

В Гродно она возложила цветы к могилам поляков, которые в 1939 году противостояли советским войскам.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

30 сентября, 2019 понедельник

29 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать