 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо Франции уволили президента одного из фондов, который призвал убить 16-летнюю екоактивистку Грету Тунберг

Во Франции уволили президента одного из фондов, который призвал убить 16-летнюю екоактивистку Грету Тунберг

Президента фонда, поддерживающего парижский "арт-музей Токио", уволили после публикации, где он призвал убить экологическую активистку из Швеции 16-летнюю Грету Тунберг

Соответствующие сообщения он делал в Facebook, передает Интерфакс-Украина.

Речь идет о публикации, где Бернау Шенбье критиковал выступление Тунберг в ООН.

"Эта сумасшедшая только добавляет ненависти в наше общество, в котором и так достаточно негатива!", - написал он.

Отмечается, что в этом и последующих сообщениях он призвал ее убить. В комментариях пользователи Facebook несколько раз указали Шенбье, что его высказывания можно трактовать как призыв к убийству человека. На это он ответил "да".

Уже после появления информации об увольнении, Шенбье все же опубликовал еще одно сообщение, в котором принес извинения. "Конечно, я не призываю к убийству Греты Тунберг", - написал он, добавив, что "в игре под названием Facebook у него вырвались высказывания, совершенно ему несвойственные".

В самом фонде открестились от высказываний Бернара Шенбье и пообещали в ближайшее время выбрать нового президента.

Напомним, что Тунберг эмоционально выступила на климатическом саммите ООН:

Она обвинила чиновников в том, что они не принимают необходимых действий, чтобы предупредить кризис в сфере климата и презирают научные факты, подтверждающие надвигающуюся экологическую катастрофу.

"Вы все обращаетесь к нам, молодежи, в поиске надежды. Как вы можете? - продолжила активистка. - Вы украли мои мечты и мое детство вашими пустыми словами. Но мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают, экосистемы разрушаются. Мы - на пороге массового вымирания, и все, о чем можно говорить - это деньги, и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете?"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 сентября, 2019 понедельник

29 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

30 сентября, 2019 понедельник

29 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать