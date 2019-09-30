Во Франции уволили президента одного из фондов, который призвал убить 16-летнюю екоактивистку Грету Тунберг

30 сентября, 2019, 11:17

Президента фонда, поддерживающего парижский "арт-музей Токио", уволили после публикации, где он призвал убить экологическую активистку из Швеции 16-летнюю Грету Тунберг

Соответствующие сообщения он делал в Facebook, передает Интерфакс-Украина.

Речь идет о публикации, где Бернау Шенбье критиковал выступление Тунберг в ООН.

"Эта сумасшедшая только добавляет ненависти в наше общество, в котором и так достаточно негатива!", - написал он.

Отмечается, что в этом и последующих сообщениях он призвал ее убить. В комментариях пользователи Facebook несколько раз указали Шенбье, что его высказывания можно трактовать как призыв к убийству человека. На это он ответил "да".

Уже после появления информации об увольнении, Шенбье все же опубликовал еще одно сообщение, в котором принес извинения. "Конечно, я не призываю к убийству Греты Тунберг", - написал он, добавив, что "в игре под названием Facebook у него вырвались высказывания, совершенно ему несвойственные".

В самом фонде открестились от высказываний Бернара Шенбье и пообещали в ближайшее время выбрать нового президента.

Напомним, что Тунберг эмоционально выступила на климатическом саммите ООН:

Она обвинила чиновников в том, что они не принимают необходимых действий, чтобы предупредить кризис в сфере климата и презирают научные факты, подтверждающие надвигающуюся экологическую катастрофу.

"Вы все обращаетесь к нам, молодежи, в поиске надежды. Как вы можете? - продолжила активистка. - Вы украли мои мечты и мое детство вашими пустыми словами. Но мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают, экосистемы разрушаются. Мы - на пороге массового вымирания, и все, о чем можно говорить - это деньги, и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете?"