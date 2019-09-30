На Донбассе погибла 21-летний солдат Анастасия Витовская
30 сентября, 2019, 09:53
27 сентября у Железного (Донецкая область) погибла боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Александровна Витовская
Об этом в Facebook сообщает пресс служба 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар".
"27 сентября около города Железное от множественных осколочных ранений погибла боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Александровна Витовская, 31.03.1998 года рождения", - говорится в сообщении.
Военный Вадим Дживага в Facebook сообщил, что Витовская родом из Рубежного Луганской области.
Общественный деятель Назар Приходько отметил, что у погибшей остался сын.
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