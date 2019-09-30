На Донбассе погибла 21-летний солдат Анастасия Витовская

30 сентября, 2019, 09:53

27 сентября у Железного (Донецкая область) погибла боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Александровна Витовская

Об этом в Facebook сообщает пресс служба 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар".

"27 сентября около города Железное от множественных осколочных ранений погибла боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Александровна Витовская, 31.03.1998 года рождения", - говорится в сообщении.

Военный Вадим Дживага в Facebook сообщил, что Витовская родом из Рубежного Луганской области.

Общественный деятель Назар Приходько отметил, что у погибшей остался сын.