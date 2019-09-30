В Шотландии провели "антирасистскую конференцию", на которую не пустили белых

30 сентября, 2019, 15:17

Эдинбургский университет раскритиковали за проведение конференции, на которой обсуждался расизм. При этом люди белой расы не имели права задавать вопросы и находиться на некоторых локациях

Конференцию организовала группа Resisting Whiteness (англ. - противостояние белому). Они характеризуют себя как антирасистская организация QTPOC (цветные квир- и транс-люди).

На конференции создали два "островка безопасности" - туда не пускали людей белой расы. Их позиционируют как место для людей, которым неудобно находиться в помещении, пишет The Telegraph.

"Мы не дадим микрофон людям белой расы во время вопросов не потому, что им нечего сказать по теме, а потому что мы хотим услышать голос людей других рас. Если вы хотите что-то спросить или поделиться мнением, поговорите с членами комитета или докладчиками после мероприятия", - заявляют организаторы.

Джейн Макколл, антирасистская активистка, уверена, что организация такой конференции - проявление настоящего расизма.

"Представьте, если бы конференция называлась "Противостояние черному", а люди с "не таким" цветом кожи не могли попасть на какую-то локацию.

Она уверяет, что такая конференция уничтожает достижения всех антирасистских кампаний - "все из-за кучки экстремистов, чья извращенная логика привела их к борьбе против людей белой расы не потому, что там есть плохие люди, а просто из-за цвета их кожи".