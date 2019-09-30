В ОРДЛО боевики давят на предпринимателей за "недостаточную лояльность" к оккупантам, - разведка

30 сентября, 2019, 14:26

В Донецкой и Луганской областях террористы усиливают давление на местных частных предпринимателей, которые якобы проявляют недостаточную лояльность оккупационной власти и избегают участия по предоставлению т.н. "Волонтерской помощи" бандформированиям

Об этом сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливают давление на местных частных предпринимателей, которые якобы проявляют недостаточную лояльность оккупационной власти и избегают участия по предоставлению т.н. волонтерской помощи подразделениям соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, оперативными группами т.н. "республиканских управлений по борьбе с преступностью МВД" начато проведение рейдов по проверке предприятий, специализирующихся на производстве и продаже ювелирных изделий ", - отмечают в разведке.

При этом, указанными т.н. правоохранителями уже задержан ряд предпринимателей, за освобождение которых у родственников требуется "выкуп" и дополнительные выплаты за предоставление возможности продолжить ювелирный бизнес.