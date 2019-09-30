В оккупированном Севастополе провели фестиваль с песней "Славься, наш русский царь" и регату с иностранцами

30 сентября, 2019, 11:20

Оккупанты устроили фестиваль водных видов спорта "Севастопольские паруса", на который в частности прибыли участники из Сербии и Шотландии

Об этом сообщает "Крим.Реалии".

Перед открытием фестиваля спортсмены два дня соревновались в четырех зачетных группах крейсерских яхт. Победителей первых гонок наградили грамотами.

Церемония открытия фестиваля началась с исполнения ансамблем барабанщиц композиции "Славься, славься, наш русский царь" из оперы Глинки "Жизнь за царя".

В рамках фестиваля работала импровизированная детская картинная галерея. По наблюдению журналистов, самыми распространенными детскими рисунками были корабли и танки.

Фото: Крым. реалии

По словам "председателя" подконтрольного России управления по делам молодежи и спорта Севастополя Сергея Резниченко, на яхтенные соревнования в город приехали в том числе участники из Сербии и Шотландии.

Кроме яхтенных мероприятий, запланированы концерты, соревнования, костюмированная анимация и фейерверк.

Соревнования по парусному спорту проводят в акватории Севастопольской бухты с 2012 года.

В 2019 российские власти Севастополя решила сделать главным событием фестиваля регату Sevastopol International Cup на яхтах класса J70 (международный класс трейлерных килевых яхт).