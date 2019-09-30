В оккупированном Севастополе провели фестиваль с песней "Славься, наш русский царь" и регату с иностранцами
Об этом сообщает "Крим.Реалии".
Перед открытием фестиваля спортсмены два дня соревновались в четырех зачетных группах крейсерских яхт. Победителей первых гонок наградили грамотами.
Церемония открытия фестиваля началась с исполнения ансамблем барабанщиц композиции "Славься, славься, наш русский царь" из оперы Глинки "Жизнь за царя".
В рамках фестиваля работала импровизированная детская картинная галерея. По наблюдению журналистов, самыми распространенными детскими рисунками были корабли и танки.
Фото: Крым. реалии
По словам "председателя" подконтрольного России управления по делам молодежи и спорта Севастополя Сергея Резниченко, на яхтенные соревнования в город приехали в том числе участники из Сербии и Шотландии.
Кроме яхтенных мероприятий, запланированы концерты, соревнования, костюмированная анимация и фейерверк.
Соревнования по парусному спорту проводят в акватории Севастопольской бухты с 2012 года.
В 2019 российские власти Севастополя решила сделать главным событием фестиваля регату Sevastopol International Cup на яхтах класса J70 (международный класс трейлерных килевых яхт).
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