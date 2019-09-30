В Норвегии заметили российских спецназовцев, которые изучали критическую инфраструктуру, - СМИ

30 сентября, 2019, 10:21

На территории Норвегии заметили тактические группы российского спецназа

Об этом сообщает местное издание AldriMer со ссылкой на источники в норвежской разведке и НАТО.

"Тактические группы российских спецподразделений последние дни действовали как на Шпицбергене (норвежский архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, - ред.), так и в материковой Норвегии. Операторы спецподразделений провели разведку относительно основных объектов и критической инфраструктуры", - говорится в сообщении .

Отмечается, что США предоставили Норвегии снимки с самолетов-разведчиков, которые подтверждают, что это - российские спецназовцы.

"Документы показывают, что спецназовцы могут быть непосредственно связаны с российскими военными учениями в Баренцевом море. Кроме того, Северный флот РФ мобилизовал как минимум одну специальную подводную лодку, предназначенную для скрытого размещения сил специального назначения", - сообщают источники Aldrimer.

Министерство обороны и Служба разведки Норвегии отказались комментировать этот случай.

По данным источника, на материке военные России действуют "под видом гражданских".