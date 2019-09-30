В Норвегии заметили российских спецназовцев, которые изучали критическую инфраструктуру, - СМИ
Об этом сообщает местное издание AldriMer со ссылкой на источники в норвежской разведке и НАТО.
"Тактические группы российских спецподразделений последние дни действовали как на Шпицбергене (норвежский архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, - ред.), так и в материковой Норвегии. Операторы спецподразделений провели разведку относительно основных объектов и критической инфраструктуры", - говорится в сообщении .
Отмечается, что США предоставили Норвегии снимки с самолетов-разведчиков, которые подтверждают, что это - российские спецназовцы.
"Документы показывают, что спецназовцы могут быть непосредственно связаны с российскими военными учениями в Баренцевом море. Кроме того, Северный флот РФ мобилизовал как минимум одну специальную подводную лодку, предназначенную для скрытого размещения сил специального назначения", - сообщают источники Aldrimer.
Министерство обороны и Служба разведки Норвегии отказались комментировать этот случай.
По данным источника, на материке военные России действуют "под видом гражданских".
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!