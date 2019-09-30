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Espreso.tvКриминалВ харьковском метро задержали француза за попытку нарисовать граффити на вагоне

В харьковском метро задержали француза за попытку нарисовать граффити на вагоне

Полицейские в метрополитене Харькова задержали 27-летнего гражданина Франции, который спустился в тоннель станции и нарисовал граффити на вагонах

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"30 сентября на станции метро "Метростроителей" сотрудники отдела полиции в метрополитене задержали 27-летнего гражданина другого государства. Человек самовольно спустился в тоннель станции и нарисовал граффити на двух вагонах", - говорится в сообщении.

Во время личного досмотра у него обнаружили баллончики с краской и фонарик. Все свои действия он снимал на телефон.

На личность иностранца составлен админпротокол за мелкое хулиганство. Убытки оценены в 25 тысяч гривень.

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