В харьковском метро задержали француза за попытку нарисовать граффити на вагоне

30 сентября, 2019, 16:33

Полицейские в метрополитене Харькова задержали 27-летнего гражданина Франции, который спустился в тоннель станции и нарисовал граффити на вагонах

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

"30 сентября на станции метро "Метростроителей" сотрудники отдела полиции в метрополитене задержали 27-летнего гражданина другого государства. Человек самовольно спустился в тоннель станции и нарисовал граффити на двух вагонах", - говорится в сообщении.

Во время личного досмотра у него обнаружили баллончики с краской и фонарик. Все свои действия он снимал на телефон.

На личность иностранца составлен админпротокол за мелкое хулиганство. Убытки оценены в 25 тысяч гривень.