Украинская теннисистка проиграла поединок на турнире в Пекине

30 сентября, 2019, 11:10

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила Бертенс во втором круге престижного турнира в Пекине

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская уступила в 1/16 финала престижного турнира Premier в Пекине. Соперницей украинки была уроженка Нидерландов Бертенс, а поединок завершился со счетом - 6:7, 3:6.

Заметим, что Ястремская продолжит выступления на турнире в парном разряде, где вместе Еленой Остапенко сыграет против пары Ваня Кинг / Моника Никулеску. Начало в 13:30.