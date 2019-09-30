Украинская теннисистка проиграла поединок на турнире в Пекине
30 сентября, 2019, 11:10
Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила Бертенс во втором круге престижного турнира в Пекине
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская уступила в 1/16 финала престижного турнира Premier в Пекине. Соперницей украинки была уроженка Нидерландов Бертенс, а поединок завершился со счетом - 6:7, 3:6.
Заметим, что Ястремская продолжит выступления на турнире в парном разряде, где вместе Еленой Остапенко сыграет против пары Ваня Кинг / Моника Никулеску. Начало в 13:30.
- Напомним, 26 сентября в четвертьфинале турнира WTA в Китае другая украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила седьмой ракетке мира Петре Квитовой из Чехии.
- 27 сентября Даяна Ястремская объявила об окончании сотрудничества с личным тренером Оливье Женомом.
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