Украли $50 тыс.: в Киеве разбойники в масках ограбили мужчину
30 сентября, 2019, 13:00
Разбойное нападение произошло в Соломенском районе, на улице Борщаговской
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Четверо неизвестных в масках напали на мужчину.
Отмечается, что злоумышленники, угрожая оружием, отобрали у пострадавшего средства в сумме $50 тыс. и гаджеты.
Во время ограбления нападавшие совершили 4 выстрела, после чего скрылись с места преступления на черном Mercedes-Benz. Правоохранители объявили подозреваемые в поиск, все патрули направлены на задержание разбойников.
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