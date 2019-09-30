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Espreso.tvОбществоУкрали $50 тыс.: в Киеве разбойники в масках ограбили мужчину

Украли $50 тыс.: в Киеве разбойники в масках ограбили мужчину


фото: depo.ua
Разбойное нападение произошло в Соломенском районе, на улице Борщаговской

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Четверо неизвестных в масках напали на мужчину.

Отмечается, что злоумышленники, угрожая оружием, отобрали у пострадавшего средства в сумме $50 тыс. и гаджеты.

Во время ограбления нападавшие совершили 4 выстрела, после чего скрылись с места преступления на черном Mercedes-Benz. Правоохранители объявили подозреваемые в поиск, все патрули направлены на задержание разбойников.

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