Украли $50 тыс.: в Киеве разбойники в масках ограбили мужчину

30 сентября, 2019, 13:00

Разбойное нападение произошло в Соломенском районе, на улице Борщаговской

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Четверо неизвестных в масках напали на мужчину.

Отмечается, что злоумышленники, угрожая оружием, отобрали у пострадавшего средства в сумме $50 тыс. и гаджеты.

Во время ограбления нападавшие совершили 4 выстрела, после чего скрылись с места преступления на черном Mercedes-Benz. Правоохранители объявили подозреваемые в поиск, все патрули направлены на задержание разбойников.