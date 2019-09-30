Телефонные разговоры Трампа и Путина могут быть раскрыты только с согласия России, - Кремль

30 сентября, 2019, 16:54

Кремль заявил в понедельник, что Вашингтону понадобится российское согласие на публикацию стенограмм телефонных бесед между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным

Об этом сообщает Reuters.

Глава комитета по разведке Палаты представителей США заявил в воскресенье, что Конгресс намерен получить доступ к телефонным разговорам Трампа с Путиным и другими мировыми лидерами, ссылаясь на беспокойство, что американский лидер мог поставить под угрозу национальную безопасность.

На вопрос об этих комментариях пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что Россия будет готова обсудить эту тему с Вашингтоном, если тот направит Москве сигнал, но отметил, что такие раскрытия не являются нормальной дипломатической практикой.