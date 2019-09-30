Телефонные разговоры Трампа и Путина могут быть раскрыты только с согласия России, - Кремль
30 сентября, 2019, 16:54
Кремль заявил в понедельник, что Вашингтону понадобится российское согласие на публикацию стенограмм телефонных бесед между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным
Об этом сообщает Reuters.
Глава комитета по разведке Палаты представителей США заявил в воскресенье, что Конгресс намерен получить доступ к телефонным разговорам Трампа с Путиным и другими мировыми лидерами, ссылаясь на беспокойство, что американский лидер мог поставить под угрозу национальную безопасность.
На вопрос об этих комментариях пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что Россия будет готова обсудить эту тему с Вашингтоном, если тот направит Москве сигнал, но отметил, что такие раскрытия не являются нормальной дипломатической практикой.
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа в связи с вероятным давлением на президента Украины.
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