Священник РПЦ выгонял "компьютерного черта" из 13-летней девочки и спасал от "князя тьмы Эйфона"
Видео распространили в Facebook.
Во время службы священник РПЦ вызвал из толпы девочку, начал читать ей мораль и обвинять в том, что она "одержима бесом" с 5 лет, когда ей дали планшет.
Отец Сергий заявил, что компьютерная техника дана невежественным людям, чтобы покорять их ум и ускорить приход "князя тьмы Эйфона".
По данным СМИ, отец Сергий в прошлом отбыл наказание в одной из исправительных колоний Нижнего Тагила за убийство и грабеж. После освобождения из мест лишения свободы он посвятил себя служению Богу и сейчас считается влиятельным церковным иерархом. По неофициальным данным, Наталья Поклонская венчалась в этом храме в 2014 году. Отец Сергий также считается духовником "экс-прокурора" оккупированного Крыма.
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