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Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС: 26 обстрелов, оккупанты применили запрещенное оружие

Сутки в зоне ООС: 26 обстрелов, оккупанты применили запрещенное оружие


фото: pressjfo.news
В воскресенье, 29 сентября, российские оккупационные войска на Донбассе 26 раз обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Оккупанты использовали запрещенные Минскими соглашениями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военных не зафиксировано.

С начала суток 30 сентября оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь со стороны Объединенных сил вследствие этих обстрелов не было.

Новость дополняется.

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