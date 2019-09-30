Сутки в зоне ООС: 26 обстрелов, оккупанты применили запрещенное оружие
30 сентября, 2019, 07:28
В воскресенье, 29 сентября, российские оккупационные войска на Донбассе 26 раз обстреляли позиции украинской армии
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Оккупанты использовали запрещенные Минскими соглашениями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военных не зафиксировано.
С начала суток 30 сентября оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь со стороны Объединенных сил вследствие этих обстрелов не было.
Новость дополняется.
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