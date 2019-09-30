Сенцов встретится с Макроном 1 октября - СМИ

30 сентября, 2019, 19:00

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с украинским режиссером, бывшим политзаключенным Кремля Олегом Сенцовым в Страсбурге

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Встреча запланирована на вторник, 1 октября, в Страсбурге в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Также программой визита в Страсбург предусмотрено, что Макрон обратится к делегатам ПАСЕ и ответит на вопросы.

Президент Франции также примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы, которые пройдут на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере. На церемонию приглашены около 1200 высоких гостей.