Сенцов встретится с Макроном 1 октября - СМИ
30 сентября, 2019, 19:00
Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с украинским режиссером, бывшим политзаключенным Кремля Олегом Сенцовым в Страсбурге
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.
Встреча запланирована на вторник, 1 октября, в Страсбурге в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Также программой визита в Страсбург предусмотрено, что Макрон обратится к делегатам ПАСЕ и ответит на вопросы.
Президент Франции также примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы, которые пройдут на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере. На церемонию приглашены около 1200 высоких гостей.
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