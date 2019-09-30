 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСенцов встретится с Макроном 1 октября - СМИ

Сенцов встретится с Макроном 1 октября - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с украинским режиссером, бывшим политзаключенным Кремля Олегом Сенцовым в Страсбурге

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Встреча запланирована на вторник, 1 октября, в Страсбурге в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Также программой визита в Страсбург предусмотрено, что Макрон обратится к делегатам ПАСЕ и ответит на вопросы.

Президент Франции также примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы, которые пройдут на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере. На церемонию приглашены около 1200 высоких гостей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

30 сентября, 2019 понедельник

29 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать