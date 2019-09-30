Сегодня последний день, когда украинцы могут рассчитаться мелкими монетами
30 сентября, 2019, 10:05
Мелкие монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины от 10 сентября.
Поэтому последним днем, когда мелкими монетами можно рассчитаться в торговых точках, будет 30 сентября.
С 1 октября монеты не будут принимать в расчетах за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного обращения.
Указано, что граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет в банках и в НБУ.
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