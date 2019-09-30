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Espreso.tvОбществоСегодня последний день, когда украинцы могут рассчитаться мелкими монетами

Сегодня последний день, когда украинцы могут рассчитаться мелкими монетами


фото: bank.gov.ua
Мелкие монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины от 10 сентября.

Поэтому последним днем, когда мелкими монетами можно рассчитаться в торговых точках, будет 30 сентября.

С 1 октября монеты не будут принимать в расчетах за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного обращения.

Указано, что граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет в банках и в НБУ.


 

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