Работы на трассе Запорожье-Мариуполь осталось немного, - Гончарук

30 сентября, 2019, 22:36

Завершаются работы по ремонту автомобильной трассы, соединяющей Запорожье и Мариуполь

Об этом глава правительства Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале.

"Работы на трассе Запорожье-Мариуполь осталось совсем немного. Сейчас устраивают только 1 км верхнего слоя и... Это последняя задача, которая осталась из асфальтных работ", - написал Гончарук и добавил к сообщению фото с места работ.