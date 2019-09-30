Работы на трассе Запорожье-Мариуполь осталось немного, - Гончарук
30 сентября, 2019, 22:36
Завершаются работы по ремонту автомобильной трассы, соединяющей Запорожье и Мариуполь
Об этом глава правительства Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале.
"Работы на трассе Запорожье-Мариуполь осталось совсем немного. Сейчас устраивают только 1 км верхнего слоя и... Это последняя задача, которая осталась из асфальтных работ", - написал Гончарук и добавил к сообщению фото с места работ.
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