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Espreso.tvОбщество"Синий кит" в новом обличье: в Черкассах 10-летний брат поджег свою сестру из-за нового челленджа в Интернете

"Синий кит" в новом обличье: в Черкассах 10-летний брат поджег свою сестру из-за нового челленджа в Интернете


фото: 5.ua
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Об этом в Facebook сообщил представитель ГСЧС Украины в Черкасской области Константин Проценко.

Отмечается, что 28 сентября в ожоговое отделение первой городской больницы Черкасс с тяжелыми ожогами верхней части туловища госпитализировали 11-летнюю девочку.

Как стало известно, ожоги она получила, когда ее собственноручно поджег ее 10-летний брат. По предварительным данным, дети играли в игру "Подожги друга".

"Такой смертельно опасный флешмоб под названием #Firechallenge становится все больше популярным среди подростков. Дети поджигают себя или своих товарищей", - пояснил Проценко.

По словам представителя спасателей, свидетелем происшествия стал случайный прохожий, которому удалось вовремя прийти на помощь и ликвидировать пламя, которое охватило одежду и тело девочки.

 

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