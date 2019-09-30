"Остановить разрушение страны": Саакашвили заявил о планах вернуться в Грузию

30 сентября, 2019, 15:11

Бывший грузинский президент и экс-губернатор Одесской области Саакашвили заявил, что в ближайшие месяцы собирается приехать в Грузию

В интервью телеканалу Mtavari Arkhi он сказал, что хорошо себя чувствует в Украине, но "теряю свою родину".

По словам Саакашвили, после своего возвращения в Грузию он собирается заняться восстановлением государственности.

"Я создатель современной грузинской государственности, я патриот. Однажды я пересек украинскую границу, власть угрожала арестовать меня. Сегодня я не боюсь приехать в Грузию", - добавил он.

28 мая Владимир Зеленский отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины.