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Espreso.tvОбщество"Остановить разрушение страны": Саакашвили заявил о планах вернуться в Грузию

"Остановить разрушение страны": Саакашвили заявил о планах вернуться в Грузию


фото: reuters
Бывший грузинский президент и экс-губернатор Одесской области Саакашвили заявил, что в ближайшие месяцы собирается приехать в Грузию

В интервью телеканалу Mtavari Arkhi он сказал, что хорошо себя чувствует в Украине, но "теряю свою родину".

По словам Саакашвили, после своего возвращения в Грузию он собирается заняться восстановлением государственности.

"Я создатель современной грузинской государственности, я патриот. Однажды я пересек украинскую границу, власть угрожала арестовать меня. Сегодня я не боюсь приехать в Грузию", - добавил он.

28 мая Владимир Зеленский отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины.

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