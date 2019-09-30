"Обсудим проблемы, которые приходят из России в нашу страну и Украину" Грузия в ПАСЕ выступит против РФ

30 сентября, 2019, 13:53

В Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, где представители Грузии будут протестовать против восстановления права голоса России

Об этом сообщает Imedinews.

Грузинская делегация во главе с первым вицеспикером парламента Тамарой Чугошвили выступает против восстановления права голоса РФ в ПАСЕ. Они сконцентрируются на угрозах со стороны Кремля, с которыми сталкиваются Грузия и Украина. Чугошвили заявила, что выражает солидарность с Украиной.

"Нам жаль, что большинство стран поддержали восстановление права голоса России. Мы не собираемся участвовать в каких-либо торжествах, мы будем только обсуждать проблемы, которые приходят из России в нашу страну и Украину", - сказала она.

Россия была лишена права голоса в Совете Европы с момента аннексии Крыма в 2014 году.

В Страсбурге сегодня открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 4 октября. Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протеста против возвращения РФ.