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Espreso.tvОбщество"Обсудим проблемы, которые приходят из России в нашу страну и Украину" Грузия в ПАСЕ выступит против РФ

"Обсудим проблемы, которые приходят из России в нашу страну и Украину" Грузия в ПАСЕ выступит против РФ

В Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, где представители Грузии будут протестовать против восстановления права голоса России

Об этом сообщает Imedinews.

Грузинская делегация во главе с первым вицеспикером парламента Тамарой Чугошвили выступает против восстановления права голоса РФ в ПАСЕ. Они сконцентрируются на угрозах со стороны Кремля, с которыми сталкиваются Грузия и Украина. Чугошвили заявила, что выражает солидарность с Украиной.

"Нам жаль, что большинство стран поддержали восстановление права голоса России. Мы не собираемся участвовать в каких-либо торжествах, мы будем только обсуждать проблемы, которые приходят из России в нашу страну и Украину", - сказала она.

Россия была лишена права голоса в Совете Европы с момента аннексии Крыма в 2014 году.

В Страсбурге сегодня открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 4 октября. Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протеста против возвращения РФ.

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