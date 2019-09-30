"Люди очень нужны": Гончарук рассказал о вакансиях на государственных предприятиях
30 сентября, 2019, 12:28
На прошлой неделе правительство уволило руководителей ряда государственных структур
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал во время пресс конференции, передает Еспресо.TV
"У нас есть вакантные должности, нам очень нужны люди на государственные предприятия. У меня просьба к журналистам: распространяйте информацию об этих вакансиях. Тогда больше вероятность, что к нам придут честные люди", - заявил Гончарук.
По словам премьера, отбор будет происходить через конкурс.
"Это фейки, что все заранее известно, что люди уже поставлены. Мы организуем честный конкурс, процедуру, которая продлится в пределах двух недель", - заверил он.
В частности, речь идет о следующих структурах:
- Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК)
- Государственная служба геологии и недр Украины
- Укртрансбезопасность
- Государственное агентство лесных ресурсов
- Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы
- Государственная архивная служба
- Государственное агентство резерва
- Государственный Геокадастр
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