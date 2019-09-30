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Espreso.tvОбщество"Люди очень нужны": Гончарук рассказал о вакансиях на государственных предприятиях

"Люди очень нужны": Гончарук рассказал о вакансиях на государственных предприятиях


фото: kmu.gov.ua
На прошлой неделе правительство уволило руководителей ряда государственных структур

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал во время пресс конференции, передает Еспресо.TV

"У нас есть вакантные должности, нам очень нужны люди на государственные предприятия. У меня просьба к журналистам: распространяйте информацию об этих вакансиях. Тогда больше вероятность, что к нам придут честные люди", - заявил Гончарук.

По словам премьера, отбор будет происходить через конкурс.

"Это фейки, что все заранее известно, что люди уже поставлены. Мы организуем честный конкурс, процедуру, которая продлится в пределах двух недель", - заверил он.

В частности, речь идет о следующих структурах:

  • Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК)
  • Государственная служба геологии и недр Украины
  • Укртрансбезопасность
  • Государственное агентство лесных ресурсов
  • Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы
  • Государственная архивная служба
  • Государственное агентство резерва
  • Государственный Геокадастр

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