"Хватит умирать за Донбасс" и "Крым не наш": В России появились антивоенные надписи на стенах

30 сентября, 2019, 17:41

В российских городах появились настенные надписи против агрессии РФ на Донбассе и оккупации Крыма

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на фото местных жителей.

При въезде в город Тосно Ленинградской области неизвестные оставили надпись "Вернем Крым Украине".

На стелле города Псков появился лозунг "Крым не наш".

В Санкт-Петербурге на жилом доме неизвестные написали "Хватит умирать за Донбасс".