"Хватит умирать за Донбасс" и "Крым не наш": В России появились антивоенные надписи на стенах
30 сентября, 2019, 17:41
В российских городах появились настенные надписи против агрессии РФ на Донбассе и оккупации Крыма
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на фото местных жителей.
При въезде в город Тосно Ленинградской области неизвестные оставили надпись "Вернем Крым Украине".
На стелле города Псков появился лозунг "Крым не наш".
В Санкт-Петербурге на жилом доме неизвестные написали "Хватит умирать за Донбасс".
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