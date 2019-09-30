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Espreso.tvОбщество"Хватит умирать за Донбасс" и "Крым не наш": В России появились антивоенные надписи на стенах

"Хватит умирать за Донбасс" и "Крым не наш": В России появились антивоенные надписи на стенах


фото: https://www.radiosvoboda.org/
В российских городах появились настенные надписи против агрессии РФ на Донбассе и оккупации Крыма

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на фото местных жителей.

При въезде в город Тосно Ленинградской области неизвестные оставили надпись "Вернем Крым Украине".

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На стелле города Псков появился лозунг "Крым не наш".

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В Санкт-Петербурге на жилом доме неизвестные написали "Хватит умирать за Донбасс". 

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