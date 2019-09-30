"Хочу защитить свою страну": Луценко готов свидетельствовать в США по поводу импичмента Трампа

30 сентября, 2019, 18:27

Экс-генпрокурор Юрий Луценко выразил готовность при необходимости давать показания по делу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа в США

Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.

"Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну", - так он ответил на вопрос о готовности давать показания.

Луценко уверяет, что с Трампом никогда не встречался, а вот с его юристом Руди Джулиани встречался не раз и это расследование таки обсуждал. Он отметил, что это было простое общение и никто на него не давил.

Луценко заявил об отсутствии оснований проводить в Украине расследование в отношении оппонента Трампа Джо Байдена и его сына. По его словам, это все в юрисдикции США.