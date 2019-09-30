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Espreso.tvОбщество"Хочу защитить свою страну": Луценко готов свидетельствовать в США по поводу импичмента Трампа

"Хочу защитить свою страну": Луценко готов свидетельствовать в США по поводу импичмента Трампа

Экс-генпрокурор Юрий Луценко выразил готовность при необходимости давать показания по делу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа в США

Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.

"Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну", - так он ответил на вопрос о готовности давать показания.

Луценко уверяет, что с Трампом никогда не встречался, а вот с его юристом Руди Джулиани встречался не раз и это расследование таки обсуждал. Он отметил, что это было простое общение и никто на него не давил.

Луценко заявил об отсутствии оснований проводить в Украине расследование в отношении оппонента Трампа Джо Байдена и его сына. По его словам, это все в юрисдикции США.

  • Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
  • Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
  • Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
  • Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
  • После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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