"Хочу защитить свою страну": Луценко готов свидетельствовать в США по поводу импичмента Трампа
Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.
"Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну", - так он ответил на вопрос о готовности давать показания.
Луценко уверяет, что с Трампом никогда не встречался, а вот с его юристом Руди Джулиани встречался не раз и это расследование таки обсуждал. Он отметил, что это было простое общение и никто на него не давил.
Луценко заявил об отсутствии оснований проводить в Украине расследование в отношении оппонента Трампа Джо Байдена и его сына. По его словам, это все в юрисдикции США.
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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