"Единственная причина - Коломойский": в Атлантическом совете США объяснили отъезд миссии МВФ без соглашения

30 сентября, 2019, 11:36

Аналитик Атлантического совета США Андерс Ослунд заявил, что миссия МВФ покинула Украину из-за Коломойского

Об этом Ослунд написал в Twitter.

Шведско-американский экономист и дипломат, ведущий международный эксперт по вопросам национальных экономик Украины, России и стран бывшего СССР считает, что олигарх Игорь Коломойский избегает уголовного преследования за хищение $5,5 млрд из ПриватБанка.

"Миссия МВФ просто покинула Украину без согласования по одной причине: Коломойский, который всячески угрожает Центральному банку и избегает уголовного преследования за кражу $5,5 млрд из ПриватБанка. Президент Зеленский, работа для народа Украины или для Коломойского? Покажите свою руку!" , - подчеркнул он.