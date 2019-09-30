"Единственная причина - Коломойский": в Атлантическом совете США объяснили отъезд миссии МВФ без соглашения
30 сентября, 2019, 11:36
Аналитик Атлантического совета США Андерс Ослунд заявил, что миссия МВФ покинула Украину из-за Коломойского
Об этом Ослунд написал в Twitter.
Шведско-американский экономист и дипломат, ведущий международный эксперт по вопросам национальных экономик Украины, России и стран бывшего СССР считает, что олигарх Игорь Коломойский избегает уголовного преследования за хищение $5,5 млрд из ПриватБанка.
"Миссия МВФ просто покинула Украину без согласования по одной причине: Коломойский, который всячески угрожает Центральному банку и избегает уголовного преследования за кражу $5,5 млрд из ПриватБанка. Президент Зеленский, работа для народа Украины или для Коломойского? Покажите свою руку!" , - подчеркнул он.
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