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Espreso.tvОбществоПротесты в Гонконге: полиция впервые применила боевые патроны

Протесты в Гонконге: полиция впервые применила боевые патроны


фото: REUTERS
В Гонконге во время антиправительственного протеста полицейские под прикрытием открыли стрельбу в воздух боевыми патронами

Об этом пишет South China Morning Post.

Цель выстрела непонятна. Издание указывает, что полицейские подверглись "жестоким нападениям со стороны демонстрантов", прежде чем выстрелить в воздух.

Напомним, во время протестов в воскресенье, 25 августа, полиция Гонконга впервые применила оружие против участников массовых протестов в городе.

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