Протесты в Гонконге: полиция впервые применила боевые патроны
30 сентября, 2019, 13:02
В Гонконге во время антиправительственного протеста полицейские под прикрытием открыли стрельбу в воздух боевыми патронами
Об этом пишет South China Morning Post.
Цель выстрела непонятна. Издание указывает, что полицейские подверглись "жестоким нападениям со стороны демонстрантов", прежде чем выстрелить в воздух.
Напомним, во время протестов в воскресенье, 25 августа, полиция Гонконга впервые применила оружие против участников массовых протестов в городе.
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