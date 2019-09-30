Президентский комитет ПАСЕ в ближайшее время приедет для консультаций в Киев, - Гончаренко

30 сентября, 2019, 11:39

В состав Президентского комитета входит президент ПАСЕ и лидеры политических групп Ассамблеи

Об этом сообщил член предыдущей украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Facebook.

"Несколько членов ПАСЕ, в том числе и я, приехали на Ассамблею для неформальной работы, проведения консультаций и пр. И вот есть первые новости. По предложению группы Европейской народной партии и группы консерваторов на Президентском комитете ПАСЕ принято решение в ближайшее время провести заседание ПК в Киеве для проведения консультаций с Украиной", - написал Гончаренко.

Напомним, что Украина отказалась принимать участие в официальных мероприятиях осенней сессии ПАСЕ.