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Espreso.tvОбществоПрезидентский комитет ПАСЕ в ближайшее время приедет для консультаций в Киев, - Гончаренко

Президентский комитет ПАСЕ в ближайшее время приедет для консультаций в Киев, - Гончаренко


фото: frontnews
В состав Президентского комитета входит президент ПАСЕ и лидеры политических групп Ассамблеи

Об этом сообщил член предыдущей украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Facebook.

"Несколько членов ПАСЕ, в том числе и я, приехали на Ассамблею для неформальной работы, проведения консультаций и пр. И вот есть первые новости. По предложению группы Европейской народной партии и группы консерваторов на Президентском комитете ПАСЕ принято решение в ближайшее время провести заседание ПК в Киеве для проведения консультаций с Украиной", - написал Гончаренко.

Напомним, что Украина отказалась принимать участие в официальных мероприятиях осенней сессии ПАСЕ.

 

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