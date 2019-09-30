Преодоление бедности и голода: Зеленский подписал указ о целях устойчивого развития

30 сентября, 2019, 17:34

Президент Украины подписал указ об обеспечении соблюдения целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года

Текст указа обнародован на сайте президента.

Указом, в частности, предусматривается обеспечение соблюдения целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года.

Среди них в документе указаны преодоление бедности, преодоление голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.

Среди прочего предусматривается обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. Обеспечение комплексного и справедливого качественного образования и поощрения возможности обучения в течение всей жизни для всех.

Указ президента уделяет внимание и вопросам гендерного равенства, расширению прав и возможностей всех женщин и девушек.

Предусматривается обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией; обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех; содействие поступательному, комплексному и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойной работе для всех.

В указе также говорится о создании устойчивой инфраструктуры, содействии всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям; сокращении неравенства; обеспечении открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов; обеспечении перехода к рациональным моделей потребления и производства.

Среди целей устойчивого развития Украины на ближайшие 10 лет указаны и принятие неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями; сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития; защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и возвращение назад (разворот) процесса деградации земель и остановка процесса утраты биоразнообразия.

Указ предусматривает содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечения доступа к правосудию для всех и создания эффективных, подотчетных и основанных на широком участии институтов на всех уровнях; укрепление средств осуществления и активизацию работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

"Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года являются ориентирами для разработки проектов прогнозных и программных документов, проектов нормативно-правовых актов в целях обеспечения сбалансированности экономического, социального и экологического измерений устойчивого развития Украины", - говорится на сайте президента.

Правительство должно обеспечить проведение в двухмесячный срок с привлечением ученых, экспертов, представителей общественных объединений анализа прогнозных и программных документов с учетом целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года и по результатам такого анализа в случае необходимости принять меры по их усовершенствованию. Кабмин также должен способствовать внедрению эффективной системы мониторинга реализации целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года и обнародованию его результатов ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года должны учитывать при определении направлений научных исследований Национальная академия наук Украины, Национальная академия аграрных наук Украины, Национальная академия медицинских наук Украины, Национальная академия педагогических наук Украины, Национальная академия правовых наук Украины, Национальная академия искусств Украина.