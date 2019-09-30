Премию Вацлава Гавела по правам человека получат двое лауреатов
Об этом сообщает "Укринформ".
Победители были объявлены на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в понедельник в Страсбурге.
Среди лауреатов - Ильхам Тохты, борец за права уйгурского меньшинства в Китае, который в 2014 году был приговорен к пожизненному заключению; а также Молодежная инициатива по продвижению прав молодежи в регионе Балкан (создана в 2003 году).
Номинантом премии также стал Бузургмер Йоров, правозащитник и адвокат из Таджикистана, приговоренный в 2015 году к 28 годам заключения.
Премия им. Вацлава Гавела по правам человека - ежегодная награда за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и за ее пределами. Материальное вознаграждение премии составляет 60 тыс. евро.
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