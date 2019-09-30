Премию Вацлава Гавела по правам человека получат двое лауреатов

30 сентября, 2019, 14:55

В этом году премию получат пожизненно заключенный китайский правозащитник и балканская молодежная инициатива

Об этом сообщает "Укринформ".

Победители были объявлены на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в понедельник в Страсбурге.

Среди лауреатов - Ильхам Тохты, борец за права уйгурского меньшинства в Китае, который в 2014 году был приговорен к пожизненному заключению; а также Молодежная инициатива по продвижению прав молодежи в регионе Балкан (создана в 2003 году).

Номинантом премии также стал Бузургмер Йоров, правозащитник и адвокат из Таджикистана, приговоренный в 2015 году к 28 годам заключения.

Премия им. Вацлава Гавела по правам человека - ежегодная награда за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и за ее пределами. Материальное вознаграждение премии составляет 60 тыс. евро.