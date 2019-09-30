Представители киноиндустрии обратились к Зеленскому относительно заявлений о пересмотре результатов 11-го питчинга Госкино
Уважаемый Владимир Александрович!
Последние пять лет были самыми для украинской киноотрасли как количественно, так и качественно. В украинский прокат вышли 110 отечественных полнометражных фильмов, которые увидели 8094789 зрителей, а общий бокс-офис составил 472 976 037 грн. В международных кинофестивалях класса "А" принимали участие 28 украинских лент, значительно усилило восприятие Украины как кинематографического государства. Страна мощно заявила о себе на культурной и кинематографической карте мира.
Киноотрасль Украины, наконец, приобрела индустриальных рис. Зрители охотно смотрят украинское кино и в кинотеатрах, и на телевидении, тысячи специалистов киноотрасли остаются в стране. Кроме того, после длительного перерыва молодые украинские режиссеры получили возможность снимать короткометражные и полнометражные фильмы-дебюты, некоторые из которых успешно представляют Украину на мировых киноплощадках.
Эти достижения не были бы возможными без тех реформ, которые были начаты еще в 2011 году: речь идет про открытые конкурсы кинопроектив Госкино на получение государственного финансирования. Такая система поддержки не является чем-то уникальным, таким образом распределяются государственные средства на кино в большинстве стран мира.
Изменения, которые происходят в Украине после выборов Президента и Верховной Рады, касаются и киноотрасли. Кроме положительных стремлений есть и те, которые вызывают беспокойство. В частности, заявление Председателя комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко о необходимости отмены результатов последнего конкурса кинопроектив (11-й питчинг). Такие действия подрывают не только устойчивость развития украинской киноотрасли, но и репутацию Украины как надежного партнера на международной арене.
Просмотр результатов 11-го конкурсного отбора будет означать финансовые и репутационные потери не только для компаний-производителей, но и для государства Украина в мире: многие победителей конкурса, руководствуясь уже официально объявленными результатами 11-го питчинг и решениями о предоставлении государственной поддержки в соответствии с украинским законодательством , пока зашли в производство фильмов, инвестируя как собственные средства, так и привлеченные ресурсы по обязательствам перед украинскими и международными партнерами.
Согласно европейской практике, которая отражена в Европейской Конвенции по совместному кинопроизводству и ратифицирована Верховной Радой Украины, заявки от иностранных кинопроизводителей в фонды других стран возможны только при условии подтверждения финансирования из государственных источников страны происхождения фильма. Поэтому украинские кинопроизводители могут быть представлены европейских фондов только после официального подтверждения поддержки от Государственного агентства Украины по вопросам кино или иного государственного фонда Украины. Такой процесс представления проектов, прохождения конкурсов и получения результатов обычно занимает несколько лет.
В то же время, согласно календарно-финансовыми планами производства, согласованными производственными компаниями с Государственным агентством Украины по вопросам кино как заказчиком аудиовизуальной продукции, срок создания кинофильмов длится в среднем от полутора до трех лет. Поэтому рассмотрение Советом по государственной поддержке кинематографии финансирования проектов на большую сумму, чем выделено на финансирование кинопроектив на 2019, не является нарушением ни законодательства Украины, ни международным стандартам кинопроизводства. Это логичным решением, учитывая мировую практику, ведь кинопроизводство - процесс длительный, и создание фильма, в отличие от сериальной и другой телепродукции, не ограничивается одним финансовым годом.
Для устойчивого развития украинского кинопроизводства и продолжение вектора, заложенного за последние годы, киносообщество поддерживает действия по продлению реформирования отрасли путем открытого диалога между представителями отрасли, законодательной и исполнительной властью. Этот диалог в экспертном кругу должно способствовать совершенствованию процедуры и критериев отбора проектов, которые поддерживает государство. Именно поэтому предлагаем создать рабочие группы по соответствующим направлениям (игровое, неигровое, анимационное кино) с привлечением делегированных индустрией специалистов отрасли.
Также мы надеемся на скорейшее объявление открытого конкурса на замещение должности главы Госкино Украины.
- ОО "Украинский киноакадемия"
- ОО "Ассоциация киноиндустрии Украины"
- Гильдия режиссеров Украины
- Гильдия неигрового кино
- Гo кинодокументалистов "Вавилон 13"
- Гo "Центр современных информационных технологий и визуальных искусств" (Со-организатор Международного фестиваля документального кино о правах человека "Docudays UA")
- ОО "Современное украинское кино СУК"
- Алина Горлова, режиссер, продюсер
- Алиса Коваленко, режиссер
- Алла Овсянникова, продюсер
- Алла Сергийко, актриса
- Андрей Кокотюха, сценарист
- Андрей Корниенко, продюсер
- Андрей Лисецкий, оператор, режиссер
- Андрей Нидзельский, звукорежиссер
- Анна Капустина, продюсер
- Антельм Видо, программный директор ОМКФ
- Антон Борисюк, оператор-постановщик
- Антон Фурса, кинооператор
- Антонио Лукич, режиссер
- Артем Колюбаев, продюсер, член Украинской киноакадемии
- Артем Мостовой, звукорежиссер, продюсер
- Ахтем Сеитаблаев, режиссер, актер
- Богдан Вержбицкий, кинооператор-постановщик, член IMAGO
- Богдана Смирнова, режиссер и продюсер
- Борис Абрамов, актер, продюсер
- Борис Петер, звукорежиссер
- Вячеслав Бегун, режиссер, ученый-юрист
- Вячеслав Цветков, кинооператор
- Вадим Ильков, режиссер, оператор
- Валентин Васянович, режиссер
- Виктор Булыга, директор Ровенского международного кинофестиваля "Город Мечты"
- Виктор Шевченко, продюсер, локейшн менеджер
- Валерия Сочивець, режиссер, продюсер
- Виктория Трофименко, кинорежиссер, сценарист, креативный продюсер.
- Виктория Хоменко, продюсер, менеджер по коммуникациям Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA
- Виталий Шереметьев, продюсер
- Владимир Онищенко, кинорежиссер, член НСКУ
- Владимир Тихий, режиссер, сценарист и продюсер
- Галина Криворчук, продюсер, сценаристка
- Галина Лавринец, режиссер
- Анна Белошицкая, художница-постановщик
- Геннадий Кофман, продюсер, член правления Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA
- Дарья Аверченко, продюсер, сценаристка
- Дарья Бассель, продюсер, програмерка Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA
- Денис Иванов, продюсер, дистрибьютор, организатор кинофестивалей, кинокомпания «Артхаус Трафик»
- Дмитрий Данилов, продюсер
- Дмитрий Десятерик, кинокритик
- Дмитрий Моисеев, кинорежиссер, сценарист
- Дмитрий Сухолиткий-Собчук, режиссер
- Дмитрий Томашпольский, сценарист, режиссер
- Эльмира Асадова-Оеторо, кинопродюсерка
- Евгений Питенин, художник-постановщик
- Елизавета Смит, режиссер и продюсер
- Жанна Максименко-Довгич, режиссер, сценаристка, продюсер
- Жанна Озерная, режиссер
- Иван Банников, режиссер монтажа
- Иван Михайлов, художник-постановщик
- Иван Подгорный, режиссер, актер
- Илья Егоров, оператор-постановщик
- Анна Белошицкая, художница-постановщик
- Иванна Дядюра, продюсер
- Михаил Ильенко, режиссер
- Игорь Иванько, кинооператор, режиссер
- Игорь Грабович, кинокритик
- Инна Мороз, режиссер
- Илья Дядик, программный директор Артхаус Траффик
- Игорь Савиченко, продюсер
- Ирина Ковальчук, продюсер, членкиня наблюдательного совета Ассоциации кинокомисий Украины
- Ирина Целик, режиссер, писательница
- Ирина Романченко, сценарист, режиссер
- Ирма Витовская, актриса
- Екатерина Горностай, режиссер
- Екатерина Слипченко, кинокритикиня, членкиня FIPRESCI
- Корней Грицюк, режиссер и сценарист
- Константин Кляцкин, режиссер
- Лилия Остапович, режиссер
- Люба Кнорозок, продюсер
- Макc Наконечный, режиссер, продюсер
- Максим Руденко, режиссер
- Марина Артеменко, режиссер, сценаристка
- Марина Красота, режиссер
- Марина Орехова, продюсер
- Марина Пешко, второй режиссер, сценарий супервайзер
- Марина Рощина, режиссер
- Марина Степанска, режиссер и сценаристка
- Марыся Никитюк, режиссер, сценаристка, писательница
- Мария Пономарева, режиссер и продюсер
- Маркиян Мирошниченко, режиссер, актер
- Николай Базаркин, режиссер монтажа
- Никита Кузьменко, оператор - постановщик
- Никита Скоморохов, режиссер и актер
- Михаил Ильенко, режиссер
- Мирослава Хорошун, режиссер
- Михаил Закутский, звукорежиссер
- Надежда Коваль, режиссер и сценарист
- Надежда Парфан, режиссер и продюсер
- Нариман Алиев, режиссер
- Наталья Либет, продюсер
- Наталья Чернышева, режиссер анимационного кино, художник
- Никон Романченко, режиссер
- Оксана Войтенко, режиссер
- Оксана Волошенюк, киновед
- Оксана Артеменко, режиссер, сценаристка
- Оксана Казьмина, режиссер
- Оксана Савченко, сценаристка
- Олег Щербина, генеральный директор кинокомпании Фреш Продакшн Ю Эй
- Олег Бийма, режиссер, сценарист, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко
- Олег Коротенко, кинопродюсер
- Елена Гресь, художник по костюмам
- Александр Гусев, кинокритик
- Александр Течинский, режиссер
- Александр Чепига, продюсер
- Александра Кравченко, продюсер
- Александра Бровченко, режиссер
- Александр Булыга, оператор-постановщик
- Александра Костина, продюсер
- Александра Чуприна, режиссер
- Алексей Першко, кинокритик
- Александр Поздняков, оператор постановщик
- Алексей Радинский, режиссер
- Елена Бабий, киновед
- Елена Демьяненко, режиссер и продюсер
- Ольга Самолевская, режиссер, сценаристка, писательница
- Ольга Бесхмельницына, продюсер
- Ольга Гончар режиссер и сценаристка
- Ольга Самолевская, режиссер, сценаристка, писательница
- Павел Остриков, режиссер и сценарист
- Римма Зюбина, актриса
- Роман Балаян, режиссер
- Роман Бондарчук, режиссер
- Роман Химей, оператор, режиссер.
- Саша Одуванчиков, режиссер, режиссер монтажа
- Саша Рощин, кинооператор
- Светлана Зиновьева, продюсер, сценаристка, операторка
- Семен Мозговой, режиссер, актер, продюсер
- Сергей Авдеев, звукорежиссер
- Сергей Борденюк, оператор-постановщик
- Сергей Волков, режиссер
- Сергей Галетий, сценарист, редактор, продюсер
- Сергей касторная, сценарист, режиссер
- Сергей Лозница, режиссер
- Сергей Маслобойщиков, режиссер
- Сергей Степанский, звукорежиссер
- Сергей Трымбач, кинокритик, сценарист
- Тарас Босак, продюсер
- Тарас Дронь, режиссер, сценарист
- Татьяна Симон, режиссер
- Татьяна Хорошун, художник по гриму
- Тоня Ноябрева, режиссер и сценаристка
- Кристина Сиволап, режиссер
- Юлия Шашкова, режиссер
- Юлия Гонтарук, режиссер, сценаристка
- Юлия Чернявская, генеральный продюсер кинокомпании Фреш Продакшн Ю Эй
- Юлия Сердюкова, продюсер
- Юрий Шевчук, директор Украинского киноклуба Колумбийского университета, Нью-Йорк
- Юрий Шилов, режиссер
- Янина Кучер, второй режиссер
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