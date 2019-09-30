Представители киноиндустрии обратились к Зеленскому относительно заявлений о пересмотре результатов 11-го питчинга Госкино

18 сентября, 2019, 10:27

Представители киноиндустрии написали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно заявлений о пересмотре результатов 11-го питчинга Госкино

Уважаемый Владимир Александрович!

Последние пять лет были самыми для украинской киноотрасли как количественно, так и качественно. В украинский прокат вышли 110 отечественных полнометражных фильмов, которые увидели 8094789 зрителей, а общий бокс-офис составил 472 976 037 грн. В международных кинофестивалях класса "А" принимали участие 28 украинских лент, значительно усилило восприятие Украины как кинематографического государства. Страна мощно заявила о себе на культурной и кинематографической карте мира.

Киноотрасль Украины, наконец, приобрела индустриальных рис. Зрители охотно смотрят украинское кино и в кинотеатрах, и на телевидении, тысячи специалистов киноотрасли остаются в стране. Кроме того, после длительного перерыва молодые украинские режиссеры получили возможность снимать короткометражные и полнометражные фильмы-дебюты, некоторые из которых успешно представляют Украину на мировых киноплощадках.

Эти достижения не были бы возможными без тех реформ, которые были начаты еще в 2011 году: речь идет про открытые конкурсы кинопроектив Госкино на получение государственного финансирования. Такая система поддержки не является чем-то уникальным, таким образом распределяются государственные средства на кино в большинстве стран мира.

Изменения, которые происходят в Украине после выборов Президента и Верховной Рады, касаются и киноотрасли. Кроме положительных стремлений есть и те, которые вызывают беспокойство. В частности, заявление Председателя комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко о необходимости отмены результатов последнего конкурса кинопроектив (11-й питчинг). Такие действия подрывают не только устойчивость развития украинской киноотрасли, но и репутацию Украины как надежного партнера на международной арене.

Просмотр результатов 11-го конкурсного отбора будет означать финансовые и репутационные потери не только для компаний-производителей, но и для государства Украина в мире: многие победителей конкурса, руководствуясь уже официально объявленными результатами 11-го питчинг и решениями о предоставлении государственной поддержки в соответствии с украинским законодательством , пока зашли в производство фильмов, инвестируя как собственные средства, так и привлеченные ресурсы по обязательствам перед украинскими и международными партнерами.

Согласно европейской практике, которая отражена в Европейской Конвенции по совместному кинопроизводству и ратифицирована Верховной Радой Украины, заявки от иностранных кинопроизводителей в фонды других стран возможны только при условии подтверждения финансирования из государственных источников страны происхождения фильма. Поэтому украинские кинопроизводители могут быть представлены европейских фондов только после официального подтверждения поддержки от Государственного агентства Украины по вопросам кино или иного государственного фонда Украины. Такой процесс представления проектов, прохождения конкурсов и получения результатов обычно занимает несколько лет.

В то же время, согласно календарно-финансовыми планами производства, согласованными производственными компаниями с Государственным агентством Украины по вопросам кино как заказчиком аудиовизуальной продукции, срок создания кинофильмов длится в среднем от полутора до трех лет. Поэтому рассмотрение Советом по государственной поддержке кинематографии финансирования проектов на большую сумму, чем выделено на финансирование кинопроектив на 2019, не является нарушением ни законодательства Украины, ни международным стандартам кинопроизводства. Это логичным решением, учитывая мировую практику, ведь кинопроизводство - процесс длительный, и создание фильма, в отличие от сериальной и другой телепродукции, не ограничивается одним финансовым годом.

Для устойчивого развития украинского кинопроизводства и продолжение вектора, заложенного за последние годы, киносообщество поддерживает действия по продлению реформирования отрасли путем открытого диалога между представителями отрасли, законодательной и исполнительной властью. Этот диалог в экспертном кругу должно способствовать совершенствованию процедуры и критериев отбора проектов, которые поддерживает государство. Именно поэтому предлагаем создать рабочие группы по соответствующим направлениям (игровое, неигровое, анимационное кино) с привлечением делегированных индустрией специалистов отрасли.

Также мы надеемся на скорейшее объявление открытого конкурса на замещение должности главы Госкино Украины.