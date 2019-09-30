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Espreso.tvОбществоПредставитель правительства Германии: обмена пленными недостаточно для снятия санкций с РФ

Представитель правительства Германии: обмена пленными недостаточно для снятия санкций с РФ


фото: reuters
Берлин приветствует обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, но не считает это достаточным основанием для облегчения санкций против РФ

По этом заявил официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине 30 сентября, сообщает "Укринформ".

"Позиция федерального правительства остается неизменной: для того чтобы можно было начать думать о снятии санкций, нужны существенные шаги в исполнении Минских договоренностей. И над этими шагами мы стараемся работать всеми силами вместе с другими участниками нормандского формата", - сказал Зайберт.

Он не стал комментировать, можно ли рассматривать недавний обмен удерживаемыми лицами как существенный шаг, но оценил его как "позитивный сигнал надежды". Берлин приветствует, что РФ наконец отпустила моряков и режиссера Олега Сенцова. Вторым таким сигналом он считает восстановление разрушенного моста вблизи станицы Луганской.

"Но надо, чтобы оно шло дальше... Минск должен быть выполнен в его существенных требованиях, а мы от этого весьма далеки", - отметил Зайберт.

Он также подчеркнул, что Россия с самого начала и до сих пор имеет очень серьезное влияние на самопровозглашенные республики и предоставляет им существенную поддержку. И призвал не забывать о том, что произошло 5 лет назад: Украина потерпела нарушение своего территориального суверенитета из-за действий сепаратистов, которых поддерживает РФ.

Представитель МИД ФРГ Райнар Бреуль добавил, что речь идет не о немецких санкциях, а ограничительных мерах, введенных ЕС, что это является консолидированной позицией Евросоюза, следовательно, принимать решение об их снятии будут не в Берлине.

"Наша позиция четкая и не изменилась: Минские соглашения должны быть выполнены целиком, а не частями, именно с этим связаны санкции... Мне неизвестно, чтобы сейчас велись дискуссии по изменению позиции", - добавил дипломат.

Бреуль также заверил, что тема Украины и тема отношений с Россией будут одними из центральных в ЕС в следующем году, когда Германия будет председательствовать в Совете Европы. Консультации по этому поводу, в частности, с восточноевропейскими странами, начнутся еще до начала председательства ФРГ.

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