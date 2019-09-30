Правительство уволило руководительницу Госаудитслужбы Гаврилову

30 сентября, 2019, 11:33

Кабинет министров на заседании 29 сентябре уволил Лидию Гаврилову с должности председателя Государственной аудиторской службы

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Гаврилова была председателем Государственной аудиторской службы Украины с декабря 2015 года.

В января 2018 года детективы НАБУ объявили Лидии Гавриловой о подозрении относительно предыдущей квалификации по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, чиновница в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожника (2016 г.в.), дорогой мебели, техники, золотых слитков и наличности в сумме $112,8 тыс. и 8,5 тыс. евро, найденных и изъятых детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.

Кроме того, детективы НАБУ убеждены, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации об имуществе и доходах за 2015 (более 2860000 грн) и 2016 (более 4670000 грн) годы.