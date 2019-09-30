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Espreso.tvОбществоПравительство хочет сократить уровень смертности украинцев на 5%

Правительство хочет сократить уровень смертности украинцев на 5%


фото: rfe
Кабмин в программе деятельности правительства ставит задачу сократить уровень смертности на 5% и на 5% увеличить ожидаемую продолжительность жизни

Об этом говорится в программе, обнародованной на сайте Верховной Рады.

Правительство на выполнение этих целей намерено обеспечить бесплатные и безопасные роды в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, что позволит снизить смертность детей в возрасте до одного года минимум на 15%.

Кроме того, планируется усовершенствовать систему экстренной медицинской помощи для круглосуточного оказания помощи в течение 10 минут после вызова в городе и 20 минут вне города, в результате чего увеличится количество спасенных жизней.

Кабмин также намерен создать в Украине условия для развития трансплантации, что позволит не менее 30% украинских пациентов, ранее получавших услуги по трансплантации за границей, получать их в Украине.

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