Правительство хочет сократить уровень смертности украинцев на 5%
Об этом говорится в программе, обнародованной на сайте Верховной Рады.
Правительство на выполнение этих целей намерено обеспечить бесплатные и безопасные роды в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, что позволит снизить смертность детей в возрасте до одного года минимум на 15%.
Кроме того, планируется усовершенствовать систему экстренной медицинской помощи для круглосуточного оказания помощи в течение 10 минут после вызова в городе и 20 минут вне города, в результате чего увеличится количество спасенных жизней.
Кабмин также намерен создать в Украине условия для развития трансплантации, что позволит не менее 30% украинских пациентов, ранее получавших услуги по трансплантации за границей, получать их в Украине.
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