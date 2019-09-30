Пожар на фабрике в Китае: почти 20 погибших

30 сентября, 2019, 16:12

В ночь на понедельник, 30 сентября, в китайской провинции Чжэцзян произошел пожар на фабрике по производству предметов первой необходимости, 19 человек погибли

Об этом сообщает информационный портал Sina со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в городе Нинбо. Пожар потушили, спасатели на данный момент ведут разбор завалов.

По имеющимся данным, восемь человек удалось спасти, трое из них получили травмы.

Местные власти сообщают, что количество жертв может увеличиться. На данный момент подтверждена гибель 19 человек, но обследование места пожара еще ведется.

Информации о причинах возгорания пока нет.