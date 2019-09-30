Появился трейлер сериала "Война миров"

30 сентября, 2019, 10:38

Появился трейлер нового сериала "Война миров" по одноименному роману Герберта Уэллса

Видео обнародовало BBC на YouTube канале.

Действие сериала разворачивается в конце 19 века.

По сюжету, Землю атаковали марсиане. Главный герой, британец Джордж (Рейф Сполл) вместе с любовницей Эми (Элеанор Томлинсон) вынужден спасаться от инопланетян.

Сериал предусматривает 3 серии. Премьера "Войны миров" должен состояться осенью 2019 года, однако, точная дата пока неизвестна.