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Espreso.tvОбществоПоявился трейлер сериала "Война миров"

Появился трейлер сериала "Война миров"

Появился трейлер нового сериала "Война миров" по одноименному роману Герберта Уэллса

Видео обнародовало BBC на YouTube канале.

Действие сериала разворачивается в конце 19 века.

По сюжету, Землю атаковали марсиане. Главный герой, британец Джордж (Рейф Сполл) вместе с любовницей Эми (Элеанор Томлинсон) вынужден спасаться от инопланетян.

Сериал предусматривает 3 серии. Премьера "Войны миров" должен состояться осенью 2019 года, однако, точная дата пока неизвестна.

 

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