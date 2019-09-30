Посол и консул Германии посетили линию разграничения в зоне ООС
30 сентября, 2019, 13:22
Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Украине госпожи Анки Фельдгузен и Генерального консула Германии в Донецке г-на Штефана Кайля проходил в рамках ознакомления с ситуацией в районе операции Объединенных сил
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что Посол и консул ознакомились с нуждами и рисками людей, пересекающих контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе.
Более подробно о функционировании контрольного пункта "Новотроицкое" иностранным гостям рассказал начальник штаба Донецкого пограничного отряда подполковник Сергей Лозинский.
Он также отметил, что основной задачей для военнослужащих остается сохранение здоровья и жизни гражданского населения при пересечении линии разграничения.
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