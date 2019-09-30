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Espreso.tvОбществоПосол и консул Германии посетили линию разграничения в зоне ООС

Посол и консул Германии посетили линию разграничения в зоне ООС

Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Украине госпожи Анки Фельдгузен и Генерального консула Германии в Донецке г-на Штефана Кайля проходил в рамках ознакомления с ситуацией в районе операции Объединенных сил

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что Посол и консул ознакомились с нуждами и рисками людей, пересекающих контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе.

Более подробно о функционировании контрольного пункта "Новотроицкое" иностранным гостям рассказал начальник штаба Донецкого пограничного отряда подполковник Сергей Лозинский.

Он также отметил, что основной задачей для военнослужащих остается сохранение здоровья и жизни гражданского населения при пересечении линии разграничения.

 

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