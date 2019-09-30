Посол и консул Германии посетили линию разграничения в зоне ООС

30 сентября, 2019, 13:22

Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Украине госпожи Анки Фельдгузен и Генерального консула Германии в Донецке г-на Штефана Кайля проходил в рамках ознакомления с ситуацией в районе операции Объединенных сил