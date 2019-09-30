Порошенко ждут 1 октября на исследование на детекторе лжи
30 сентября, 2019, 18:40
1 октября запланировано прохождение полиграфа экс-президентом Петром Порошенко
Об этом сообщили в пресс служба Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, передает УНИАН.
"Да, действительно, такое исследование назначено на завтра, 1 октября. Но больше, кроме той информации, что оно назначено, сказать не можем", - ответили в НИИ.
Там также добавили, что не знают, придет ли Петр Порошенко на экспертизу, а также объяснили отсутствие детальной информации тайной следствия.
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