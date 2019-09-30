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Espreso.tvОбществоПорошенко дает 3 млн за данные о заказчиках преследования Гонтаревой

Порошенко дает 3 млн за данные о заказчиках преследования Гонтаревой

Пятый президент Украины Петр Порошенко назначил вознаграждение в размере трех миллионов гривень за предоставление информации о заказчиках нападений на Валерию Гонтареву и ее имущество

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривень. Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях по поводу покушений на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности" , - написал Порошенко.

По его словам, ДТП, поджог машины ее родственников и дома самой Гонтаревой - это месть за ее реформаторские шаги на должности главы НБУ.

"Повадки ее врагов иначе, как бандитскими, и не назовешь. Недруги Гонтаревой сейчас в фаворе. Думают, что Бога за бороду схватили. И уверены, что спрячут концы в воду", - добавил пятый президент Украины.

  • Напомним, дом Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом, был сожжен в ночь на вторник, 17 сентября.
  • В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел почти полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
  • 12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире его семьи в Киеве.
  • Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля , считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.
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