Порошенко дает 3 млн за данные о заказчиках преследования Гонтаревой

30 сентября, 2019, 19:03

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Чтобы не дать не очень активному следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривень. Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях по поводу покушений на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности" , - написал Порошенко.

По его словам, ДТП, поджог машины ее родственников и дома самой Гонтаревой - это месть за ее реформаторские шаги на должности главы НБУ.

"Повадки ее врагов иначе, как бандитскими, и не назовешь. Недруги Гонтаревой сейчас в фаворе. Думают, что Бога за бороду схватили. И уверены, что спрячут концы в воду", - добавил пятый президент Украины.